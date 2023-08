Concert rap : JAMES BAKER + PIERRE HUGUES JOSÉ

CONCERT RAP

JAMES BAKER

Aussi à l’aise avec un micro que derrière la caméra ou sur les réseaux, James Baker navigue entre les disciplines avec une aisance toute contemporain.

Le jeune artiste use des codes du rap, de l’e?nergie de la pop et du groove de la funk pour se tailler un costume sur mesure qui lui colle parfaitement a? la peau.

Écouter ici : https://cutt.ly/iwqZbo7s

PIERRE HUGUES JOSÉ

Docteur en neurosciences, Pierre Hugues José a rangé la blouse au placard pour se consacrer exclusivement à la musique.

Avec son bun sur la tête, ses lunettes chinées et ses morceaux aux antipodes du rap « traditionnel », il dénote dans le milieu.

Dans les morceaux de son premier EP Comment qu’c’est ? qui sortira en 2023, il distille un humour décalé, saupoudré de satire et d’autodérision.

Écouter ici : https://cutt.ly/TwqZbrYl

TARIFS : Carte Cordo 11EUR | Plein Tarif prévente 16EUR* | Tarif réduit prévente 13EUR* ( *+2EUR sur place )

Billetterie : https://cutt.ly/fwqZM0NP

Concert Cordo Duo ! Avec une Carte Cordo : une place achetée = une place offerte.

Carte Cordo 10EUR/an : https://cutt.ly/dwqZcYN7

Ouverture des portes 20h

Bar et restauration sur place dès 19h.

En raison de travaux aux abords de La Cordo, les places de parking sont réduites, privilégiez le co-voiturage et partez en avance.

+ d’infos sur la programmation et les réservations sur le site www.lacordo.com