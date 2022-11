Concert récital harpe et clarinette

Dimanche 27 novembre à 17h00 Aliénor Girard-Guigas (harpe) et Jonathan Gleyse (clarinette) se produiront à la salle des fêtes de La Garde-Adhémar pour un récital éclectique et varié. Programme ci-dessous. Participation libre.

Programme du récital :

« Canzonetta » de Gabriel Pierné

« Après un rêve » de Gabriel Fauré

« Nocturne et Sicilienne » pour clarinette et harpe de Armando Ghidoni

« Introduction et variations pour harpe solo sur des airs de « Norma de Bellini » d’Elias Parish-Alvars

« The Victorian Kitchen Garden » (5 miniatures) pour clarinette et harpe de Paul Reade

« Saveur d’un rêve » pour clarinette et harpe de Marc Garetto

« Clair de lune » de Claude Debussy

« Sérénade » de Franz Schubert

« Sonate pour Arpeggione » de Franz Schubert

« Oblivion » Astor Piazzolla