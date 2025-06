Concert Reggae Akylisso

Venez vous ambiancer au concert Reggae du groupe AKYLISSO le samedi 28 juin à 20h ! Un pur moment de détente et de bonne humeur pour prolonger l’ambiance du Contest en Binôme #2 et vibrer tous ensemble au rythme de leurs sons ensoleillés. Que vous ayez grimpé ou non, venez profiter de ce concert gratuit et festif !

Côté régalade, notre équipe cuisine vous propose un menu street-food (végé ou carné) non-stop de 12h à 22h pour reprendre des forces ou simplement vous faire plaisir.

N’attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant pour une journée de grimpe, de fun, de musique et de convivialité !