Ecole de musique : concert-rencontre AUTRUCHE

En résidence de création à la Maison Pignal, le quartette Autruche vous invite à un moment musical exceptionnel !

Jeudi 31 octobre à 17h30, ils rencontreront les élèves lors d’un mini-concert et d’un échange.

C’est gratuit et ouvert à tous ! Une belle occasion de découvrir la musique originale et la démarche artistique de ces musiciens locaux !

Groupe en résidence de création à l’école de musique du 28 octobre au 1er novembre