Concert REPLAY – Chansons françaises 60-70

Concert. REPLAY vous fera revivre les tubes français des années 60-70.

Guitare et chant : Nicolas Layani, Claire Hugonet

Batterie et voix : Jean-Raymond Hugonet

Basse et voix : Marc Mézailles

Participation libre. En cas de pluie, repli à la salle des fêtes / Espace Sévigné de Grignan