Concert RIPITIKI

Cet ensemble vocal composé de près d’une vingtaine de chanteurs, sous la houlette de Gédéon Richard, interprètera un tout nouveau répertoire composé de chants slaves et latins d’hier et d’aujourd’hui. Un spectacle d’un excellent niveau qui sera une délicate transmission tout en douceur et en nuances exprimant la tendresse, la colère, le désir mais aussi les verts paysages traversés, tout cela avec toujours une pointe d’originalité.