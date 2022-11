Concert Room 404

MG Flexx & Mafioso : Originaires de Romans, les deux jeunes artistes sont authentiques et personnels dans leurs écritures, ils n’hésitent pas à chanter pour apporter des émotions à leurs musiques. Influencé par une trap mélancolique principalement, ils peuvent également apporter des sonorités plus « afro », se trouvant énormément dans la culture hip hop marseillaise sur les dernières années.

Lours : Lours est un rappeur originaire de l’Ain.

Comme tant d’autres, il commence à écrire dès le lycée et y forme son premier groupe

Il rap un constat sombre du monde qui l’entoure et la volonté de s’en sortir en respectant ses valeurs. Ses influences sont riches, en rap elle se rapproche de Furax Barbarossa, Népal, Scylla …-

Ainsi, » Tout en gardant les pieds sur Terre, j’essaye de m’élever au-dessus des doutes, des peurs et des déceptions, pour atteindre mon rêve »

Le fond d’la classe : Le fond d’la classe est un collectif du sud de la Drôme, composé de 6 artistes (Tupan, 2taf, IKS, Meloman, Lezink, MK)

Ce sont des amoureux du verbe et de la verve, influencés par un rap engagé qui a bâti la culture hip-hop. Fort d’une très grosse expérience scénique ils n’hésitent pas à vous emmener au fond d’la cour pour vous raconter leurs histoires