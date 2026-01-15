Concert Rythmes Latinos

Un duo féminin, guitare et clarinette, et l’acoustique d’une chapelle… Venez écouter ce concert aux rythmes et consonances hispaniques et sud américaines !

Véronique et Susana, duo féminin, vous invite à découvrir leur univers musical, dimanche 25 janvier, à la Chapelle de l’EHPAD Sainte-Germaine à Valence.

Elles vous entraîneront de l’autre côté des Pyrénées, mais aussi vers l’Amérique du Sud au travers de leur musique et leurs chansons.

Vous aimez le tango, la bossa nova, le boléro et tant d’autres rythmes et musiques hispaniques… alors, réservez votre dimanche après-midi !

Vamos a bailar, vamos a cantar !

Le concert sera suivi d’un moment de rencontre avec les artistes autour d’un petit stand restauration / buvette.

La participation au concert se fera au chapeau !

Tous les bénéfices seront reversés à l’association » Un toit pour Esther » qui vient en aide à des familles en difficulté ( https://www.facebook.com/profile.php?id=61557678950800 )