Concert : SacrÃ©es musiques

Sacrées Musiques En 2024, Dolc’e Caldamente, choeur de femmes célèbre la musique sacrée française des XIX° et XX° siècle en donnant à entendre des oeuvres de Gabriel Fauré, ses maîtres, pairs et ceux qu’il a influencés.

Le choeur accompagné à l’orgue par Dominique Joubert, organiste titulaire de la cathédrale de Valence vous permettront de découvrir et redécouvrir ce répertoire intimiste et fervent, avec ses incontournables tels que le » Cantique de Jean Racine » de Gabriel Fauré, mais aussi des perles musicales trop peu jouées, telles que les motets de Mel Bonis, ceux a cappella de Simone Plé-

Caussade et la messe de Cécile Chaminade.

Un programme pour toutes les oreilles, simple et lumineux.

Programme

(à titre indicatif)

Gabriel FAURÉ :

Cantique de Jean Racine (arrangement à voix égales de John Rutter)

Tantum ergo

Maria mater gratiae

Ave verum

Charles GOUNOD :

O salutaris

Da pacem

Ave verum

Camille SAINT-SAENS :

Ave verum

Sub tuum praesidium

Ave Maria

Cécile CHAMINADE :

Messe à deux voix égales

Simone PLÉ-CAUSSADE :

Ave Maria

Ave verum

Germinavit radix Jesse

Mel BONIS :

Panis angelicus

Sub tuum praesidium

Salve regina