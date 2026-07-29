concert : Sainte Philomène

Violon et violoncelle feront résonner les plus belles pages de Bach et du répertoire baroque européen, de l’Allemagne à l’Italie jusqu’à la péninsule Ibérique, dans le cadre magique du Palais idéal.

Pour célébrer Philomène, le grand amour de Ferdinand Cheval, dont le soutien fut essentiel à l’accomplissement de son oeuvre monumentale, le Palais idéal accueille le Duo Tartini.

Avec Vertigo, David Plantier (violon) et Annabelle Luis (violoncelle) proposent un voyage musical à travers les plus belles pages de Bach et de ses contemporains. Des chefs-d’oeuvre intemporels aux trésors du répertoire baroque, ce programme traverse l’Europe, de l’Allemagne à l’Italie jusqu’à la péninsule Ibérique, où résonne la célèbre Follia de Corelli. Une invitation au voyage qui fait écho aux rêves d’ailleurs du Facteur Cheval.