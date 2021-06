Concert – Samara – La Magie des Flutes de Pan et du Chant

Samara est l’un des rares joueurs de flute de pan roumaine en France. Il propose la rencontre exceptionnelle de musiciens et chanteurs pour une évasion sans frontières. Vous suivrez la route des Tziganes, vous traverserez les Balkans et L’Amérique du Sud.

Samara c’est l’insolite des instruments d’hier et d’aujourd’hui, la diversité des couleurs musicales, la poésie des mots pour le dire.

Un voyage éclectique et complice. L’ensemble Samara vous entraîne dans un tour du monde. Vous goûterez aux mélodies méditerranéennes, vous serez à l’écoute de l’Ame Yiddish, vous survolerez la Bolivie, le Pérou, l’Argentine, vous naviguerez de la Corse à la Grèce, bercés par les vagues et les chants.

Libres comme l’air, éternels migrateurs n’oubliera pas d’aller saluer les terres de Roumanie afin de laisser la flute de pan s’exprimer avec la sensibilité qui lui est propre. Vous pourrez l’apprécier aussi dans le charme des souvenirs.