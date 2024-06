Concert – Samara & Tierrandina

Les flûtes, le charango, les percussions et les guitares, racontent des histoires d’oiseaux, de grands-parents, d’ancêtres, de nature et d’espoirs à venir. L’origine de ces sons chaleureux est enracinée dans les Andes et en Amérique latine, capable de guider notre voyage et de stimuler une connexion à travers des paroles qui cherchent à réveiller la conscience collective.

Lumineuses, festives, ou bien plus introspectives et planantes, leurs mélodies assurent un voyage au travers du cosmos sonore néo-andin, qui n’a pas fini de ravir vos oreilles.