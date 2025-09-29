Concert Sandra MOUNAM sings Nina Simone

Accompagnée d’une équipe fidèle constituée de Paul Lamarca et Fanny Bouteiller ou France Duclairoir, Sandra Mounam emprunte la musique de Nina Simone et entend à son tour y insuffler son âme et faire partager le répertoire d’une artiste intemporelle.

C’est lors d’une » Jam Session » dans un club de campagne que l’aventure commence. La voix aux accents Afro, Blues et Gospel de Sandra Mandengué « Mounam » marque les esprits. Dès lors et depuis de nombreuses années, elle se produit sur les scènes nationales et internationales au sein de différents groupes (Jazz, Soul, Gos-pel, Blues, Reggae Dub, Electro …).

C’est ainsi qu’avec les groupes Maezah, Colorblind, The Dynamics, Gazeeboo ou The Soul Funk Soldiers, elle parcourt plus de la moitié du globe et sort plusieurs albums.

Aujourd’hui tout en continuant ses projets de compositions et The Dynamics, elle porte le projet hommage à Nina Simone qui avait été initié au sein du groupe Gazeeboo.

Mounam sings Nina Simone s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent (re) découvrir le répertoire d’une des plus grandes musiciennes de notre temps. Disparue il y a plus de 20 ans, Nina Simone signe au cours d’une carrière prolifique et intense trente albums. Elle fédère autour de ses chansons un très large public captivé par son timbre de voix unique et par une interprétation qui fait tantôt sourire, frissonner, pleurer, réfléchir ou parfois même poindre la colère.

Les musiciens :

Sandra Mounam : voix

Paul Lamarca : piano

Fanny Bouteiller ou France Duclairoir : contrebasse