Clarinette, contrebasse, banjo, guitare, cajon, ukulélé et autres instruments sur scène , autour de musiques d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.
Chanson française, pop, rock et même hiphop, tout y passe pour un moment festif et convivial !
Concert : SCHÖN !
Schön ! C’est un collectif de musiciens qui s’amuse à reprendre des chansons en version acoustique et revisitées.
18 rue de l'Armillerie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 62 18 82 06
Clarinette, contrebasse, banjo, guitare, cajon, ukulélé et autres instruments sur scène , autour de musiques d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.