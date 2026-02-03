Shl?ma puise son répertoire dans les prières des premiers chrétiens.
Ces chants sont issus d’un vaste territoire et d’une culture très riche, à la racine de nos civilisations, du Nil au Tigre, de Byzance à Persepolis.
Les moteurs de la démarche du trio sont l’Amour universel et la Paix spirituelle. Ils s’incarnent dans la réalité de chaque instant.
Les chanteurs de Shl?ma sont des passeurs de spiritualités entre les peuples.
Les vibrations du chant et de la musique sont des passeports communs à l’humanité, de coeur à coeur, à la vibration d’Amour.
Leurs concerts sont des invitations à la méditation,
instants privilégiés de pause et de recueillement.
Concert Shl?ma chants des chrétiens d'orient
Concert à capelle de chants sacrés des chrétiens d’orient.
Église 26420 La Chapelle-en-Vercors Tél. 06 44 97 55 05
