Concert – Shubiao Quartet

Shubiao Quartet revisite aujourd’hui les morceaux traditionnels des peuples nomades d’Asie centrale – Mongolie, Tuva, Altaï et Kalmoukie – et s’approprie les thèmes de prédilection de leurs bardes : louanges à la Nature, au mode de vie pastoral, à la terre natale, aux liens familiaux, ainsi que les grandes épopées des empires glorieux.

Shubiao Quartet est né de la rencontre en France entre Shubiao, héritier de la tradition musicale de Mongolie, et Vincent Tournoud, chanteur formé à la diphonie auprès d’un maître dans l’Altaï. Rapidement, le percussionniste Florent Diara (Djemdi) et le guitariste-producteur Yoan Richard (Hadra Records) les rejoignent, s’appropriant le répertoire traditionnel tout en l’ancrant dans le 21e siècle européen.

La diversité des instruments utilisés par Shubiao Quartet contribue à leur signature sonore distinctive. Le morin khuur, violon à tête de cheval, produit des mélodies envoûtantes, tandis que le tovshuur, un luth à deux cordes, apporte une rythmique galopante. La flûte tsuur, simple roseau, exprime la nostalgie des terres ancestrales, tandis que le khöömii, chant diphonique, rend hommage à la vie des bergers, aux sons du monde sauvage et aux esprits qui le peuplent.

Au sein du quartet, les instruments traditionnels rencontrent les percussions contemporaines ou antiques, comme le bodhran, ainsi que la guitare, la basse électrique et le bouzouki, créant une symbiose fascinante au service de la magie de l’instant. Le sound design et les instruments électroniques, utilisés avec élégance, jouent un rôle crucial dans leur démarche, apportant une richesse sonore qui transporte l’auditeur dans un univers cinématographique. En fermant les yeux, on se voit galoper dans la steppe infinie, entourés des beautés sacrées de cette terre aride.

Les voix se mêlent, se tissent et font surgir en nous le sentiment épique et la grande émotion. La légèreté des harmoniques sifflants comme le vent rencontre la profondeur tellurique des bourdons. Les rythmes fougueux de la transe nous emportent dans une danse animée.