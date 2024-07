Concert SILVERRAT BAND

2 saxophones,1 sousaphone,1 batterie et 1 voix qui donne envie de danser sur des textes engagés

Adrien Sezuba Rukira, auteur et chanteur, a parcouru le monde avant de s’installer en Belgique.

Ses textes et sa musique sont le reflet de cette itinérance. Des compositions en anglais et parfois en français, originales et percutantes.

Fusion de styles, croisement de générations, rythmes groovy où voix et instruments s’entremêlent.