Concert « Simon Widdowson & Isa Seon »

Pendant une vingtaine d’années, il sillonnera les US, perfectionnant son art du songwriting au contact des plus grands Bluesmen et rockers étasuniens – RL Burnside, Clarence » Gatemouth » Brown, Tom Paxton, Leo Kottke, Spin Doctors, Crashtest Dummies …

Il se produit dans 250 concerts par an pendant cette période, monte un studio d’enregistrement, produit ses disques, reprend le chemin de Europe pour se fixer en Irlande.

Repart à nouveau sur les routes…

Aujourd’hui, les plus grands le reconnaissent comme un chansonnier d’une grande finesse, dont la bougeotte et l’expérience personnelle forment la base du répertoire – dans la grande authenticité de la tradition du musicien itinérant.