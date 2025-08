Concert Sinsaenum

Fusion brûlante de death metal et de black metal, le groupe s’impose avec une puissance scénique implacable et une noirceur saisissante.

Ce live est un uppercut dans les règles, entre maîtrise technique, violence cathartique et atmosphères suffocantes.

Sinsaenum est un supergroupe de metal extrême fondé en 2016 par Frédéric Leclercq – guitare (Kreator), Sean Zatorsky – chants (Daath), Stephane Buriez – guitare (Loudblast), Andre Joyzi – batterie

Trois albums et une signature musicale unique plus tard, Sinsaenum s’impose comme l’une des formations les plus redoutables de la scène metal internationale.

Liquid Flesh est un trio de death metal old school originaire des Alpes françaises. Influencé par des groupes comme Entombed, Celtic Frost, Undergang ou Autopsy, le groupe joue des morceaux catchy aux atmosphères évocatrices,s’inspirant de films psychédéliques et d’horreur.

Le groupe a été fondé en 2014 par quatre membres actifs de la scène Metal grenobloise. Après quelques concerts entre la France et l’Italie, le quatuor enregistre son premier album » Spontaneous Liquefaction » en 2016. En 2018, Putrid Bruce, également vocaliste d’Epitaphe, rejoint le groupe en tant que vocaliste et bassiste. Désormais trio,Liquid Flesh joue une musique plus radicale et sophistiquée, caractérisée par une énergie punk implacable. Le groupe sort undeuxième album en septembre 2020 sur le label français Metal Is The Law, intitulé » Chair Liquide « . À l’été 2021, Glaviar, ancien batteur de Liquid Flesh, est remplacé par Cephalic Niels du groupe Nightmare. Le groupe enregistreun nouvel album en 2022. Conçu comme un album concept, il emmène l’auditeur dans un voyage musical à la fois direct etpsychédélique. Nommé » Dolores « , l’album sort en mai 2023 via Time To Kill Records. 2024 voit l’arrivée d’un nouveau batteur, Acid Bapt, et la sortie de EP » Vestiges Abrutissants » pour les 10 ans du groupe.