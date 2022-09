Concert-Smoking Pistols

Smoking Pistols se focalise sur un rock’n roll garage punk spontané, inspiré des ambiances K Dick ou Terry Gilliams sans s’adonner à un style balisé aux barrières trop contraignantes.

Les Smoking Pistols, c’est aussi une signature vocale belle et surprenante par son grain, sa puissance, la qualité des écrits et des lignes mélodiques.

De nombreux groupes comme Hot Snakes, Idles ou Shame mais aussi Télévision, Sonic Youth ou Pixies viennent titiller l’esprit à leur écoute.

La liste pourrait être longue tant la musique est riche, le groove puissant, les riffs percutants et entêtants aux dispositions spontanée et acidulées.

Entrée à Prix Libre et conscient

