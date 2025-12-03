Concert

Concert solidaire au profit du Secours Populaire de Tournon

Concert jazz et solidaire avec en première partie The White Slippers Trio suivi par Les Jazz Cop’s. Buvette sur place.

Le 13/12/2025 20:00

place du 8 Mai 1945 26600 Tain-l'Hermitage

Payant