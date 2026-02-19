Concert solidaire « Grands Airs d’Opéra et Chants Sacrés » par le Ténor Di Bettino & Maxime Buatier à l’Eglise d’Erôme

Concert solidaire, en soutien à la sonorisation de l’Eglise d’Erôme ! Une partie des fonds récoltés du concert sera reversée à l’Eglise d’Erôme pour son projet d’achat de nouvelle sonorisation.

Le Ténor Di Bettino et son pianiste Maxime Buatier vous donnent rendez-vous à Erôme (Eglise Saint-Martin Saint-Roch) pour » Grands Airs d’Opéra et Chants Sacrés « , le dimanche 26 avril 2026 à 17h.

En mêlant la puissance dramatique des airs de grands opéras et la solennité de chants sacrés, le Ténor offre une performance exceptionnelle au public, convié à une expérience musicale unique, dans un lieu intime et inspirant. Au programme : Gaetano Donizetti, Charles Gounod, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi…

Accompagné de son pianiste virtuose Maxime Buatier, le Ténor Di Bettino puise l’émotion des airs d’opéras et chants sacrés dans les rôles qu’il a interprétés sur scène et dans sa propre sensibilité.

Très lié aux terres drômoises, le Ténor Di Bettino confirme son attachement à ce territoire et son engagement en faveur des bonnes causes par ce concert solidaire, en soutien à la Paroisse Saint-Vincent de l’Hermitage et à l’église du village d’Erôme, après de nombreux concerts à Valence, Montélimar, Crest, Grignan, Loriol, Tain L’Hermitage, Bourg-de-Péage, Romans-sur-Isère, Crépol, Montéléger…

Visionnez le teaser 2026 de « Grands Airs d’Opéra et Chants Sacrés » : https://youtube.com/shorts/HaCQi5tsE48