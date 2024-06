Concert Solo – Mirages

C’est un voyage dans d’autres vies, où paroles et mélodies évoquent l’infini.

Un voyage où les cultures et les langues s’enlacent.

Où les hommes et les femmes, à travers leurs chants, nous livrent leur profonde humanité, leur confiance en la vie et en l’amour, le goût de leur relation avec le sacré, ce grand mystère !

Au fil des langues et des sonorités,

Les mots, issus des souffles premiers,

Révèlent une universelle et profonde humanité.

Entre puissance et douceur, singulières énergies, peuples et cultures du Proche-Orient se dévoilent.

Mélodies turques, arméniennes, géorgiennes, poèmes iraniens, chants sacrés syriaques, tchétchènes, danses kurdes ou yézidis se tissent en une oeuvre de lien.

Un moment suspendu, hors du temps.

Durée : 80 minutes