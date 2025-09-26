Concert, Spectacle

Concert-spectacle : J’y vais mais j’ai peur

Béatrice vient chanter pour nous mais elle a très peur.
Un spectacle de la Cie Rêve Mobile, à la frontière du concert intimiste et du one woman show.

Le 17/10/2025 21:00

15 Grande Rue 26120 Combovin

Gratuit pour les visiteurs