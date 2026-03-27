Écrite en 1940 à la veille de la seconde guerre mondiale dans un contexte de forte censure l’auteur propose une critique voilée du pouvoir, du conformisme et de la corruption morale.
Dans un pays mystérieux où les personnages de conte côtoient Majordome et autres ministres, un Savant venu de l’étranger entreprend des recherches pour rendre les gens heureux.
Il succombe aux charmes d’une jeune princesse héritière autour de laquelle se trament mille machinations politiques. Naïf, le Savant demande à son Ombre d’être son interprète auprès de sa bien-aimée. Et comme nous sommes au pays des contes, son Ombre est réellement libérée. Elle s’emploiera désormais à asseoir son pouvoir dans ce monde où les ogres côtoient les princesses et les ministres corrompus.
L’ombre arrivera-t-elle à achever son plan diabolique?
Le peuple et les ministres accepteront-ils la mise en place d’un pouvoir qui les bâillonne ?
Comment tout cela terminera-t-il ?
Concert – spectacle : L’ombre
Inspirée du conte d’Andersen, l’ombre est une pièce qui explore le rapport entre l’homme et sa part obscure.
Par les élèves du conservatoire
1, place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 77 50
Écrite en 1940 à la veille de la seconde guerre mondiale dans un contexte de forte censure l’auteur propose une critique voilée du pouvoir, du conformisme et de la corruption morale.