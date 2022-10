Concert/ Spectacle

Bien sûr, ça se passe au bistrot. A Vesoul, à Knokke Le Zoute ou aux Marquises. Ça parle, ça chante, ça boit et ça aime. Ils sont deux, beaux et cons à la fois, qui racontent les femmes, les potes, l’alcool et la mort au bout…

Deux qui parlent d’ivrognes, du diable et de ces gens-là ; qui chantent Madeleine, Mathilde, Jojo, Fernand et Jef et Frida et Jacky… Deux qui boivent, parlent et chantent un certain Jacques Brel. Un chanteur, Laurent Berger, et un comédien, François Fourel, mis en scène par Bernard Falconnet

Rendez-vous samedi 12 novembre à 20H

Entrée à 10EUR pour les adhérents sur présentation de la carte et 12EUR pour les non adhérents

Réservez vos billets avec le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/l-art-millerie/evenements/spectacle-concert