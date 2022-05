Concert spirituel »Orient-Occident » par le choeur d’hommes »les Gaillards d’Avant »

Les Gaillards d’Avant est un choeur d’hommes de l’enclave et de la Drôme provençale.Il est composé de 20 choristes et dirigé par Jean-Paul Finck, chef de choeur, compositeur, pianiste.

Les Gaillards d’Avant, choeur d’hommes de l’Enclave et de la Drôme provençale, dont le répertoire va des chants de marins aux airs irlandais, du spectacle historique à la célébration religieuse, propose un concert de musiques spirituelles et sacrées, des traditions orientales anciennes jusqu’aux spirituals et gospel songs.

Choeurs de la liturgie orthodoxe chanté en slavon, chants glagolitiques de Bulgarie ou de Croatie, traditions méditerranéennes de Sicile et de Corse, mélodies celtiques et spirituals américains sont la base de ce programme.