Concert Spot Live

Au programme :
DEAF CATS / GRUNGE / VALREAS
Les Deaf Cats se sont formés en 2022 mais ont dirai qu’une DeLorean nous les a ramené tous droit des 90’s.
Ça promet un Show grunge bien carré!
OVOO / POST ROCK DRONE / THOARD (04)
La formation est jeune mais le duo Ovoo à de la bouteille.
Un batteur accompagne un savant fou derrière ses synthés et machines, ça sonne sombre et envoutant.
Des nappes atmosphériques rencontre des envolées industrielles et des basses profondes de quoi en ressortir « chépèr » complet.
ABîM / ANALOG LIVE / UPIE
Derrière Anger Burn Inside Me se cache le projet solo de Dan cerveau prolifique aux projets multiples ( BAKU, feu Gran Mono/ 10000 …).
Il vient pour mettre une paille dans ton cerveau en t’envoyant un live electro, indus, ambient, expérimental joué sur machines analogiques.