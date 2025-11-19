Concert Spot Live

Au programme :

DEAF CATS / GRUNGE / VALREAS

Les Deaf Cats se sont formés en 2022 mais ont dirai qu’une DeLorean nous les a ramené tous droit des 90’s.

Ça promet un Show grunge bien carré!

OVOO / POST ROCK DRONE / THOARD (04)

La formation est jeune mais le duo Ovoo à de la bouteille.

Un batteur accompagne un savant fou derrière ses synthés et machines, ça sonne sombre et envoutant.

Des nappes atmosphériques rencontre des envolées industrielles et des basses profondes de quoi en ressortir « chépèr » complet.

ABîM / ANALOG LIVE / UPIE

Derrière Anger Burn Inside Me se cache le projet solo de Dan cerveau prolifique aux projets multiples ( BAKU, feu Gran Mono/ 10000 …).

Il vient pour mettre une paille dans ton cerveau en t’envoyant un live electro, indus, ambient, expérimental joué sur machines analogiques.