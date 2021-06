Concert – Stabat Mater de Pergolèse

Isabelle Fallot (cantatrice bien connue des drômois) invite Elisabeth Bartin (mezzo soprano) et Ryoko Katayama (organiste et claveciniste) pour interpréter le Stabat Mater de Pergolèse. En première partie elles joueront le Salve Regina de Alessandro Scarlatti qui précède de 15 ans le Stabat et qui l’a sans conteste inspiré.

Le Stabat Mater a été composé en 1736. Dernière oeuvre du compositeur, elle est écrite pour deux voix. C’est aujourd’hui la composition la plus populaire de Pergolèse. Pour ce concert l’ensemble orchestral sera joué par un orgue positif.

Ces deux pièces très proches musicalement alternent airs solos et duos

Les Artistes :

Isabelle Fallot fait ses études aux conservatoires de Lyon où elle a obtenu son premier prix de chant classique. Elle fait une carrière dans les meilleurs ensembles vocaux français (les jeunes solistes, Accentus, Les éléments…) et en soliste (divers rôles dans les maisons d’opéra telles Opéra comique de Paris, Tours, Toulon, Metz, Saint Etienne, Lyon). Elle fait partie de la cie Opéra de poche depuis 2008. Depuis 2014 elle a sa propre cie avec Vincent Billier baryton basse. La compagnie Enveuxtuenvoixla. Originaire de Crest, ses concerts sont toujours un succès…

Ecouter Isabelle Fallot : https://www.isabellefallot.com/recordings

Elisabeth Bartin, mezzo soprano, est une chanteuse parisienne venue s’installer vers Saoû récemment. Une voix chaleureuse et ample. Elle a beaucoup chanté dans divers ensembles parisiens et souvent en duo avec la soprano Maryseult Wieczorek.

Ryoko Katayama est une remarquable organiste et claveciniste japonaise installée en France. Premier prix de conservatoire de Bruxelles, elle joue souvent avec le chef Gabriel Garrido et dans diverses formations baroques. Elle enseigne à Bruxelles. Isabelle Fallot et Ryoko ont fait plusieurs concerts et spectacles ensemble.