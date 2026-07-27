» Une oeuvre sublimissime dont on se lasse pas, le Stabat Mater composé par PERGOLESI peu avant sa mort en 1736, traverse les siècles et perce toujours les coeurs.
Ici dans sa version originale arrangée pour accordéon, les voix chaudes et profondes d’Oriane Pons et Sara Paone s’harmonisent pour laisser passer la lumière de cette musique venue du ciel afin de sublimer les souffrances humaines. »
Concert – Stabat Mater de Pergolesi – deux voix et accordéon
Concert Stabat Mater de PERGOLESI pour deux voix et accordéon.
2 rue Amédée Rousset 26150 Die Tél. 06 66 48 14 96
» Une oeuvre sublimissime dont on se lasse pas, le Stabat Mater composé par PERGOLESI peu avant sa mort en 1736, traverse les siècles et perce toujours les coeurs.