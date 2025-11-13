Concert

Concert Stan & The Satellites

La Charrette présente Stan & the Satellites, en concert sur place.
Envie d’entendre un concert voix et guitare? N’hésitez plus.

Concert Stan & The Satellites
Le 28/11/2025 19:00

15 place Charles de Gaulle 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 02 04 25

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs