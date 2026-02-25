Concert STARS 70

Grâce au partenariat entre la TL Production et Farandole, nous vous proposons la comédie musicale :

STARS 70 – Le Spectacle Hommage aux Années 70 !

4EUR sont reversés à l’association Farandole lors de l’achat d’une entrée.

Stars 70 est un spectacle incontournable qui vous transportera dans l’effervescence des années 70.

Avec une durée de 2 heures et 15 minutes, STARS 70 offre une expérience complète et immersive qui transporte le public dans l’énergie contagieuse des années 70. C’est bien plus qu’un simple spectacle de reprises ; c’est une célébration joyeuse et nostalgique d’une époque révolue mais jamais oubliée. STARS 70 vous invite à revivre les moments les plus mémorables de la musique des années 70, dans une atmosphère festive et enjouée qui vous fera danser, rire et chanter tout au long de la soirée. Ne manquez pas cette expérience unique qui vous fera voyager dans le temps et vous laissera des souvenirs inoubliables de cette décennie emblématique.