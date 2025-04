Concert : Stuffed Foxes + Avalanche Kaito | Punk, Rock

Préparez-vous pour un choc sonore avec Stuffed Foxes, fer de lance d’un rock psyché abrasif et incandescent, et Avalanche Kaito, fusion puissante entre punk brut et transe vocale portée par une énergie fulgurante.

Un concert où la liberté sonore est reine, pour les curieux·ses comme les passionné·es.

-Stuffed Foxes

Entre rock incandescent et envolées psychédéliques, les six musiciens de Stuffed Foxes façonnent un mur du son intense, où rythmiques percutantes et plages hypnotiques s’entrechoquent.

-Avalanche kaito

Avalanche Kaito est une rencontre explosive entre le chanteur griot burkinabé Kaito Winse et deux musiciens issus de la scène noise européenne. Un mélange inédit de rock expérimental, de transe et de traditions ouest-africaines, pour une expérience sonore aussi radicale qu’hypnotique.

Cordo Duo : avec une carte Cordo 1 place achetée = 1 place offerte

? Si vous aimez : Kap Bambino, My Bloody Valentine et le chainon manquant entre les griots burkinabés et le punk noise