Concert Suzie – Nolwenn Tanet

Suzie parle de féminité, de liberté, de colère, ou simplement d’amour. Sur scène, c’est tout son corps qui s’exprime pour interpréter au mieux ses histoires.

Elle transpire ses chansons, la musique se mime, sa voix danse, les anecdotes se moquent d’elle même ou des autres avec humour et transparence.

Suzie est incarnée sur scène par Nolwenn TANET chanteuse, autrice, compositrice, musicienne et comédienne façonnée entre la musique classique et l’art de la rue Nolwenn aime le spectacle en majuscule et c’est ce qu’elle propose par ce nouveau projet.

Avec Suzie, Nolwenn n’a plus de limite, elle ose dire, ose être sans détour.

Pas de pudeur, plus de tabou pour laisser place aux émotions multicolores.

Son côté rock vous enthousiasme, elle est drôle et culottée, intrépide et revendicatrice.

Entourée de 3 multi instrumentistes talentueux, la musique a une place aussi importante que le texte : Envolées jazz, distorsions rêveuses, poésie , Groove indomptable et improvisation.

Le public est happé par son univers, il chante, participe, rit et passe de surprise en émotions rythmés par la musique, les mots, les corps.

Stéphane Pardon : Batterie/keyboard

Benoit Black : saxophone/clarinettes

Paul WIel : Guitare/basse

Nolwenn Tanet : Composition/chant/accordéon/clavier