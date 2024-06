Concert – Swing Canelle

Consommer Swing Cannelle, c’est la garantie d’un circuit de production court (Rhône-Alpes), équitable (musiciens nourris sans OGM) et d’une traçabilité exemplaire (jazz manouche).

Notre répertoire est issu à 98% d’un jazz intégral, tel que celui cultivé à ses débuts sur les rives du Mississipi et de la Marne (Amstrong, Bechet, Trénet, Django, Piaf, Gainsbourg…). Notre production comporte des résidus de cannelle issus d’autres rivages (contrôlés) et qui sont autant d’invitations au voyage (musiques latines, klezmer, tsigane, compositions…). Tous nos plats sont élaborés à base de de guitare, contrebasse, saxophone, chant. A consommer sans délai et sans modération !