Concert : Syndrôme festival

Programmation :

31/07: Soirée Rap & Hip-Hop de 19h à 02h.

01/08: Soirée House. Techno de 19h à 03h.

Ce que vous pourrez retrouver au Syndrôme Festival:

Une scène locale émergente aux inspirations et influences variées qui invite à bouger, danser, s’évader sur de la musique live ou Dj sets.

Des stands de qualité: Food-truck 100% maison (option végétarien), bières et limonades fraîches locales, stands tattoos, friperies & stylistes. Des espaces pour se poser, discuter et refaire le monde entre deux concerts. Tout ce qu’il faut pour profiter de moments conviviaux entre amis.

Une belle équipe de bénévoles soudée et passionnée qui mène ce projet collectif depuis maintenant 5 ans.

Nouveau cette année :

Mise en vente de billets pass 2 jours (lien en bio)

Activités manuelles samedi après-midi dès 15h, inscription sur réservation, suivies d’un Dj set (bar et stands ouverts). Plus d’informations à venir sur notre page Instagram: @syndrome_openair (uniquement avec les billets du samedi ou pass 2 jours).

Bivouac libre accès à l’extérieur du site (+ point d’eau).

Distribution de cafés et de pognes locales à prix libre samedi et dimanche matin.

Venez tôt pour faire la fête avec nous et profiter de tous les artistes !

Pour plus d’informations, si vous avez des questions et si vous voulez faire partie de l’aventure « Syndrôme » en tant que bénévole, rendez-vous sur notre page Instagram: @syndrome_openair