CONCERT : Taiwan MC + Vital Riddim – Reggae dub

Taiwan Mc : Avec sa voix grave et son flow adaptable à tous les styles, Taiwan MC se joue des règles imposées par la musique et s’aventure avec audace vers des sonorités inédites. Après une course effrénée aux côtés des Chinese Man, avec plus de 150 dates à son actif, Taiwan MC a arpenté les festivals du monde entier !

Vital Riddim : Le Dub à l’état pur ! Amateur de dub minimaliste au skank prononcé, issu de la scène Parisienne où il débute avec l’un des premiers groupes dub de l’hexagone des années 90, aka Sismix. En 2000 il migre sur les contreforts du Vercors et rencontra le sound system DreadLyon Hi-Fi avec lequel il évolue principalement et devient très vite un incontournable des Dub Meetings !