Concert : Tani O et Dark Mimosas

Guinguette ouverte à tou.te.s les mercredis et jeudis en juillet et en août, de 18H à 22H. Au programme : apéro-concerts ou DJ sets, à l’ombre au bord de la Sye, à prix libre. On peut bien sûr y boire et y manger, local et végétal, toute la soirée !

PAS DE CB SUR PLACE !