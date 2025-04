Concert : Ténor DI BETTINO – Les Classiques de l’Orangerie

Né dans une famille passionnée d’art lyrique, le ténor Di Bettino se découvre une vocation dès son plus jeune âge. Lauréat de plusieurs concours prestigieux, il interprète avec brio les grands rôles du répertoire, de Verdi à Gounod. Des opéras de Giuseppe Verdi ( » La donna è mobile « ) à George Bizet (l’air de Carmen), des chansons populaires napolitaines ( » O sole mio « ) aux chansons populaires françaises ( » La vie en rose « ) ou espagnoles ( » Besame mucho), en passant par l’air du film » Le Parrain » ( » Parla più piano « ), le Ténor Di Bettino invite le public à un grand voyage musical.

Un show musical seul en scène ou accompagné d’une soprano, d’un(e) pianiste, d’un(e) violoniste ou d’un orchestre : cet événement sur mesure saura séduire tous les publics, des plus petits aux plus grands !