Concert Tess & Ben

Depuis leur passage en 2011 » Au coin du feu » à la Maison de la tour, ils ont sillonné le Sud de la France et ont affiné leur musique avec bonheur et exaltation, rencontrant partout un succès allant crescendo.

Ça vous parait un peu pauvre, juste une contrebasse et une voix ?

Détrompez-vous, vous serez surpris d’entendre ce que Ben tire de sa » Grand-mère » : il la pince, la frotte, l’égratigne, tape même dessus parfois, elle se laisse faire… et c’est beau !

Quant à la voix de Tess, elle est précise, mélodieuse, infiniment touchante avec son registre étendu et ce voile imperceptible des vraies chanteuses de blues et de jazz : un régal !

Leur répertoire ? Éclectique, de la très bonne chanson française aux grands succès anglo-saxons, toutes nos musiques préférées mais renouvelées, transfigurées par des arrangements pleins d’humour, de finesse et de sensibilité.

Pour fêter leurs retrouvailles avec Valaurie, un village qui leur tient spécialement à coeur, ils nous offrent une contrebasse de plus. Olivier Lalauze, viendra allègrement saupoudrer leur répertoire de jazz et de classique, ajoutant pour notre plus grand plaisir une dimension des plus réjouissante.

Un moment de pur plaisir à ne rater sous aucun prétexte !

Estelle Inzani : Voix

Benoît Rapetti : Contrebasse, voix, looping

Olivier Lalauze : Contrebasse