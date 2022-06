Concert « The 4L Boys »

Attachez vos ceintures! Allumez vos moteurs! Préparez-vous à découvrir l’univers détonnant d’un groupe déjanté, et Rock! Ensemble, ils arpentent les scènes à bord d’un véhicule qui leur vaudra un nom singulier : The 4L Boys!

A coup de plectres chromés, ils distillent une musique éclectique aux reflets variés issue de la fusion de pièces modernes et » retro « . Attention cependant : The 4L Boys n’hésitent pas à sortir des clous !

Leurs chansons parlent d’expériences de vies, d’amours, d’extases et d’aventures. Dans leur boîte à gants de velours se trouve une poésie qui vous surprendra, une rage qui vous emportera et une fougue qui vous transportera !

The 4L Boys sur scène, que ce soit aux côtés de Sinsemilia, Boulevard des Airs ou des Fatals Picards, c’est une expérience, un moment de partage, une nouvelle vague. Des flots d’émotions qui tantôt décoiffent, tantôt apaisent. Croyez moi, vous ne les oublierez pas