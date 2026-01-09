Concert : The BOWIE PERSPECTIVE

Au fil de 50 années de carrière, les titres de Bowie tendent à notre époque un miroir troublant. Chaque chanson devient une facette de l’histoire contemporaine : ses acquis sociaux, ses aliénations, son euphorie aussi…
Fabrice Bouillon LaForest s’approprie au piano un répertoire qu’on connaît davantage dans des arrangements d’album, et délivre une performance sur le fil, mû par une indéniable énergie rock. Auteur compositeur et interprète aux facettes multiples, on lui doit récemment la musique du film » Germaine Acogny, l’essence de la danse « , et celle du spectacle » Joséphine « , création mondiale ouvrant la saison 25/26 du théâtre des Champs Élysées à Paris.