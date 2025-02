Concert « The Coverfloyd »

Groupe rendant hommage à un des plus grands groupes de rock – Pink Floyd – 2h de show exclusif son et lumière – 9 musiciens sur scène

Après avoir enflammé la mythique salle du Radiant-Caluire à Lyon, le groupe The Coverfloyd débarque en Ardèche avec un nouveau show de 2h. les plus grands tubes du groupe PinkFloyd seront joués, accompagnés par un show immersif. Le groupe The CoverFloyd fait l’unanimité à chaque fois. Un concert exceptionnel dans la région à ne pas râter.