Concert The Little Brown Beer

Jigs, reels, polkas, balades… embarquez pour un concert mousseux et aérien, à partager !

Le groupe Little Brown Beer c’est comme cette boisson mythique de l’Irlande : frais, désaltérant, smooth, mais avec du caractère et parfois de l’improvisation, c’est (s)tout !

Jigs, reels, polkas, balades… embarquez pour un concert mousseux et aérien, à partager !