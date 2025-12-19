Concert : « The Music of Hans Zimmer » – présenté par un pirate de « Pirates des Caraïbes » !

Hans Zimmer est reconnu mondialement comme l’un des talents musicaux les plus innovants d’Hollywood. Aucun autre compositeur n’a autant influencé le monde du cinéma au cours des deux dernières décennies. Ses compositions bouleversantes pour des films tel que : » Le Roi Lion » , » Dune « , » Top Gun « , » Pirates des Caraïbes « , » Gladiator « , » The Dark Knight « , » Man of Steel « , » Spiderman « , » Inception » et » Interstellar » lui valurent plusieurs nominations aux Oscars, Globes et Emmys.

Venez vivre durant 2 heures, un concert riche en émotions, une rétrospective symphonique sur les plus beaux moments du cinéma, interprétés par The Hollywood Film Orchestra & Choeur et solistes vedettes.

Ce spectacle d’une durée de 1h30 à 2h réunit environ 45 musiciens et choristes, ainsi que plusieurs solistes, et sera présenté par un ou une actrice des films, qui accompagne le public tout au long de l’expérience.

Le spectacle est interactif et s’appuie sur des écrans LED diffusant des visuels liés aux films afin de renforcer l’immersion.

Le Théâtre des Cordeliers étant équipé de places PMR, l’accueil du public à mobilité réduite est bien entendu assuré.

À l’issue de chaque représentation, une séance de photos et de dédicaces est organisée, ainsi qu’un stand de merchandising.