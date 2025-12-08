Concert – The Ravioles et Fuzz Quest

Concert

The Ravioles : duo Rock’n’Roll
Fuzz Quest : Rock garage vitaminé
Repas par le Flying Baracoucou dès 19h.

Le 20/12/2025 20:30

1 route de St Dizier Salle Magnan 26310 Valdrôme Tél. 07 82 92 44 88

Gratuit pour les visiteurs