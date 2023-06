Concert – The Riding Soul + guests

Concert rock american folk / stoner rock (The Riding Soul). Première partie musique malienne (Moussa trio). Invitée hip-hop / slam (Silex).

The Riding Soul est un duo guitare folk / chant / batterie de compositions et reprises arrangées. Leur son va de la chanson folk intense sauce Chris Cornell à des grooves beaucoup plus lourds type Kyuss. Ils reviennent chez Andarta pour la deuxième fois cette année. Réservation conseillée auprès d’Andarta.