Concert The Steady Rollin’ Men à la Brasserie du Loup Blanc – Samedi 12/07

SOIREE CONCERT : The Steady Rollin’ Men en concert !

Samedi 12 Juillet

Début du concert : 20h

Brasserie du Loup Blanc, Saint-Uze

C’est le retour des Steady Rollin’ Men à la brasserie du Loup Blanc.

Après un concert de Folie l’année dernière à la guinguette, avec un public conquis, ils reviennent mettre le feu!

Ce groupe incontournable, formé en 2011 par Jean-Noël Aunet et Xavier Berland, s’est imposé sur les plus belles scènes blues de France avec leur son unique mêlant rock et influences afro-américaines.

Ce concert est l’occasion parfaite pour les retrouver et partager un moment intense avec eux, leurs amis et tous les fans.

Soyez des nôtres pour cette nuit spéciale qui s’annonce explosive !