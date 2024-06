Concert : The Voice Choir Academy

Ce concert, organisé par le Centre Musical de Bourg-lès-Valence, réuni 160 artistes, de tous âges et de tous horizons :

2 classes de CHAM (Classes Horaires Aménagés Musique) des collèges Paul Valéry de Valence et André Malraux de Romans sur Isère, l’Orchestre d’Harmonie du Centre Musical, le choeur Cerebellia de Montoison, et Ankinée soliste et prof de chant au Centre Musical.