Concert Théo Morel et Carole Joffrin

Le oud, le cajon et les voix de Théo et Carole font revivre un répertoire trop mal connu, voir dénigré, comme le sont souvent les arts populaires.

?Et pourtant…sur des mélodies étonnantes, la poésie la plus pure se mêle à la paillardise, le français à l’occitan, les émotions brutes aux fines métaphores.

Ces chants racontent les joies et les peines de la condition paysanne et féminine, la vie quotidienne, les rites, les saisons, dénoncent les injustices et brisent les tabous.

Pour pointer du doigt que la subversion, la créativité, l’expression des joies insolentes comme des peines brûlantes ont toujours été constitutives de l’expression populaire.